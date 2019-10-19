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Lefkoşa maratonuna hazır

19 Ekim 2019 Cumartesi 16:27
Lefkoşa maratonuna hazır

7 binin üzerinde kayıtla kendi rekorunu kıran Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu yarın sabah gerçekleştirilecek

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenleyeceği Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu yarın (20 Ekim Pazar) yapılıyor. 10 km’nin 07.30, 21 km’nin 07.45’te start alacağı maratonda halk koşusu ise saat 10.30’da başlayacak.

Makarna Günü’nde renkli görüntüler

Maraton öncesi bugün gerçekleştirilen Makarna Günü, Başkent’in merkezi Surlariçi’nde keyifli görüntülere sahne oldu. Lefkeliler Hanı’nda yer alan, 10 ve 21 km’de yarışacak sporcuların karbonhidrat yüklemesi yanında sosyal yönü de bulunan etkinlikle ülkemizin başarılı sanatçıları Bikem Tunar ve Mulla Gül de parçaları ile güne renk kattı. Radyo Juke’un canlı yayınının da olduğu etkinlikte yer alan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sporcularla ve yurttaşlarla bir araya geldi.

Başkan Harmancı: Güzel bir Pazar günü yaşatmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık

Başkan Harmancı LTB olarak organizasyonun en iyi şekilde geçmesi için yoğun bir mesai harcadıklarını şu anda 7 bini aşan rekor katılımla Lefkoşalılar ve ülkenin dört bir yanında Lefkoşa’ya gelecek olanlara güzel bir Pazar günü yaşatmayı amaçladıklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞA
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