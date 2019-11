Lefkoşa Şehitler Anıtı'nda tören düzenlendi

KKTC’nin 36. kuruluş yıldönümü tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Başkent Lefkoşa’da ilk tören Şehitler Anıtı’nda düzenlendi. Törende, anıta çelenkler sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

GÜLTEKİN

Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Türk Milletinin Kahraman Evlatları,

Aziz şehitlerimiz

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 36. yılı vesilesiyle huzurlarınızda bulunmaktayız. Türk milletinin gelecek nesillerine huzurlu güvenli ve en önemlisi bağımsız bir vatan bırakmak için canınızı hiç düşünmeden feda ettiniz. Kanlarınızla canlarınızla var ettiğiniz bu eşsiz vatanı Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatabilmek için var gücümüzle çalışacağımıza aziz hatıralarınız önünde söz veriyoruz.

Minnet ve şükranlarımızla

Ruhlarınız şad olsun.”

GÜZEL

KTBK Temsilcisi Piyade Albay Şükrü Güzel de, Anıt Özel Defteri’ne şu ifadeleri aktardı:

“Aziz Şehitlerimiz,

Vatan, vazife, bayrak ve bağımsızlık uğruna en değerli varlığınız olan canlarınızı gözünüzü kırpmadan severek şahadet mertebesine ulaştınız.

Feda ettiğiniz kanın her damlası, özgürlük inancının köklerine güç vermiş ve vermeye devam edecektir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, KKTC’nin yüceltilmesi ve yaşatılması için uygarlık ve kalkınma yolunda daima onun yanında ve en büyük destekçisi olmaya devam edecektir.

Bu duygularla manevi huzurunuzda saygı ve minnetle eğiliyoruz.

Ruhlarınız şad olsun.”

TERZİ

GKK Temsilcisi İkmal Albay Taner Terzi de, Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz,

Kıbrıs Türk halkının varolma mücadelesi uğruna kanlarınızı döktüğünüz bu kutsal topraklarda bugün egemen bağımsız geleceğe güven ve umutla bakan KKTC yükselmektedir.

Kahraman Kıbrıs Türkü, bu değerli mirası sizlerin fedakarlıklarına borçlu olduğunu sonsuza dek hatırlayacak; Kıbrıs Türk genci, gelecekteki başarıları için ilhamını yazdığınız kahramanlık destanından alacaktır.

Sizleri her an içimizde hissederek, aramızda olduğunuzun bilinci içinde aziz hatıranızı daima canlı tutarak uğruna can verdiğiniz değerlerin teminatı ve takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Hepinizi minnet ve şükranla anıyor. Manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.

Ruhlarınız şad olsun.”