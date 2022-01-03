Lefkoşa Türk Belediyesi önünde kaza

Polis Basın Subaylığı konuyla alakalı şu açıklamayı yaptı:

Saat 19.00 sıralarında Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde, Lefkoşa Türk Belediyesi önlerinde park halinde bulunan, Loay İbrahim Subhi KHALEEL (E-22), yönetimindeki PS 203 plakalı aracı ile dikkatsizce Atatürk Caddesine giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde doğu istikametinden batı istikametine doğru seyreden Bülent Erdinç (E-28) yönetimindeki PL 823 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Bülent Erdinç kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.