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Lefkoşa Türk Belediyesi önünde kaza

03 Ocak 2022 Pazartesi 21:45
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Lefkoşa Türk Belediyesi önünde kaza
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Polis Basın Subaylığı konuyla alakalı şu açıklamayı yaptı:

Saat 19.00 sıralarında  Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde, Lefkoşa Türk Belediyesi önlerinde park halinde bulunan,  Loay İbrahim Subhi KHALEEL (E-22), yönetimindeki PS 203 plakalı aracı ile  dikkatsizce Atatürk Caddesine giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde doğu istikametinden batı istikametine doğru seyreden  Bülent Erdinç (E-28) yönetimindeki PL 823 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.  Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Bülent Erdinç kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur.  Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 03.01.2022 23:10
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