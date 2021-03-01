Lefkoşa vakalarda ilk sırada

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6133 olup, 38'i yerel 41 pozitif vakaya rastlanmış, 5 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 38 kişi ise yerel vakadır.
36 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Gönyeli - 2 / Cihangir- 2 / Değirmenlik-1 / Haspolat 27 / Sulariçi-2 / K. Kaymaklı-2
Girne
Girne Merkez -1 / Ağırdağ-1 / Çatalköy-1
Gazimağusa
Maraş -1
1 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6133
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 41
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2
Yerel Vaka Sayısı: 38
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 5
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 548.049
Toplam Vaka Sayısı: 3457
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3007
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 427
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 86
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 338
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3