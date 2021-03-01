Lefkoşa vakalarda ilk sırada

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6133 olup, 38'i yerel 41 pozitif vakaya rastlanmış, 5 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 38 kişi ise yerel vakadır.

36 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Gönyeli - 2 / Cihangir- 2 / Değirmenlik-1 / Haspolat 27 / Sulariçi-2 / K. Kaymaklı-2

Girne

Girne Merkez -1 / Ağırdağ-1 / Çatalköy-1

Gazimağusa

Maraş -1

1 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6133

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 41

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 38

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 5

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 548.049

Toplam Vaka Sayısı: 3457

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3007

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 427

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 86

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 338

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3