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Lefkoşa vakalarda ilk sırada

"Toplam 7435 test yapıldı, 27'si yerel 35 pozitif vakaya rastlandı, 54  kişi taburcu edildi" 

02 Mart 2021 Salı 19:09
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Lefkoşa vakalarda ilk sırada

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7435 olup, 27'si  yerel 35  pozitif vakaya rastlanmış, 54 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 27 kişi ise yerel vakadır. 

23  kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Marmara - 1 /  Hamitköy- 4 / Göçmenköy- 1 / Haspolat 12 / Sulariçi-2  / K. Kaymaklı-2 / Alayköy-1 

Girne 
Dikmen - 2  / Lapta -1 / Çatalköy-4 / Alsancak- 1 

Gazimağusa 

Vadili  -1 

2  Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7435 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 35  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  3   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 

Yerel Vaka Sayısı: 27     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 54  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 555.484   

Toplam Vaka Sayısı: 3492 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3061 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 408   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 336  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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