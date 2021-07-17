Lefkoşa’da gerçekleşecek “Şöhretler Karması Futbol Maçı”nda forma giyecek isimler belli oldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlama vuruşunu yapacakları “Şöhretler Karması Futbol Maçı”nda forma giyecek isimler belli oldu.
Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali kapsamında, 19 Temmuz Pazartesi günü Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşecek olan söz konusu maçta, “Beyaz Takım” ile “Kırmızı Takım” karşı karşıya gelecek.
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile TV programı yapımcısı Acun Ilıcalı’nın forma terleteceği takım “Beyaz Takım” olurken, “Kırmızı Takım”da ise Başbakan Ersan Saner ile futbolcu Sabri Sarıoğlu gibi yıldız isimlerin forma giyeceği öğrenildi.
BEYAZ TAKIM
Beyaz Takım’da oynayacak isimler şöyle:
Süleyman Soylu
Acun Ilıcalı
Tuncay Şanlı
Hamit Altıntop
Serdar Kulbilge
Hakan Ünsal
Haydar Ali Yıldız
Faruk Atalay
Saffet Akyüz
KIRMIZI TAKIM
Kırmızı Takım’da oynayacak isimler şöyle:
Ersan Saner
Sabri Sarıoğlu
Emre Aşık
Chris Forsberg
Cengiz Uzun
M. Kasapoğlu
Mehmet Aurelıo
Kadir İnan
Aycan Yanaç
Kaynak: Kıbrıs Postası