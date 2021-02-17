LEFKOŞA’DA İKİ KİŞİ UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından A.A.’nın (E-21) evinde dün yapılan aramada, yaklaşık 132 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet porselen tabak ve bir adet banknot parçası bulunarak emare olarak alındı.

A.A. tutuklandı.

Öte yandan yine Lefkoşa’da, Hatice Tahsin Erönen Sokak üzerinde dün gerçekleştirilen operasyon sonucu A.Y.’nin (E-34) tasarrufunda yaklaşık 13 gram hintkeneviri, 27 gram sentetik cannabinoid, 2 gram eroin ve 6 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

A.Y. tutuklandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAYAN 12 KİŞİYE YASAL İŞLEM

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün ve bugün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 12 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilerek, haklarında yasal işlem başlatıldı.