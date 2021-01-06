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Lefkoşa’da sahte para!

Polis, 100TL’lik sahte banknotların tedavüle sürüldüğünü bildirdi.

06 Ocak 2021 Çarşamba 11:01
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Lefkoşa’da sahte para!

Polis, 100TL’lik sahte banknotların tedavüle sürüldüğünü bildirdi.

Dün Lefkoşa’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu iki şahsın tasarrufunda 100 TL’lik banknotlardan oluşan toplam 4 bin 500 TL sahte banknotlar ele geçirildiği açıklandı.

Söz konusu sahte banknotlardan 2 tanesinin bir markete verilmek suretiyle tedavüle sürüldüğü tespit edildi.

Polis yaptığı açıklamada ele geçirilen sahte banknotların seri numaralarını açıkladı.

Operasyon Sonucu Ele Geçirilen Sahte 100 TL’lik Banknotların Seri Numaraları:

C490542321, C452543305, C414546301, C520800345, C478657587, C748457154, C621341215, C325754621, C254568941.

Polis yaptığı açıklamada; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumları uyardı.

Yapılan uyarıda “Söz konusu sahte paradan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde 100 Türk Lirası cinsi para bulunduran, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.” denildi.

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