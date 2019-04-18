Lefkoşa’da uyuşturucu! 2 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da 22 yaşındaki F.A.’nın ikametgahında dün saat 11.00-12.00 saatleri arasında, polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerilerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet ve bir adet hassas tartı cihazı bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 23 yaşındaki M.M.I.S. tutuklanırken polis soruşturması devam ediyor.

Öte yandan bugün saat 14.00 sıralarında, Lefkoşa’da Ledra Palas Kara giriş Kapısından KKTC’ye giriş yapan 19 yaşındaki K.J.G.’nin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Polis olayla ilgili araştırma başlattı.