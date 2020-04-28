Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu!

Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Vasvi Aldemir tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, zanlı Vasvi Aldemir’in Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma, Verme ve Tasarrufu suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 27.04.2020 tarihinde saat 11.30’da, Lefkoşa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Vasvi Aldemir’in ikametgâhında yapılan aramada üç ayrı noktada ayrı ayrı paketlenmiş yaklaşık 25 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının uyuşturucu maddeleri Mart ayı 2020 tarihinde aranan bir şahıstan aldığının ve uyuşturucu maddelerden 3 ayrı şahsa 280 TL karşılığında verdiğinin belirlendiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının verdiği gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.