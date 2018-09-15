Lefkoşa’daki kaza korkuttu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bu sabah, saat 04:45 sıralarında, Kermiya – Alayköy çevre yolu üzerinde, Emre İlgezen (E-21), yönetimindeki NR 909 plakalı salon araç ile 140 promil alkollü içki tesiri altında batı istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsizce seyrettiği sırada, anayol üzerinde bulunan çembere geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip çemberin bordür taşlarına çarpıp ardından savrularak yol kenarında bulunan trafik levhasına çarpıp durması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Soruşturma devam ediyor.
Hem alkol hemde sürat, alkol alarak araç kullanan birine kaza yapsa da yardım etmemek lazım bence. Bırakın öyle kalsın, başkalarının canını yakacağına kendisi zarar görsün en azından ibret olur
21 yasindaki "genc" arkadasin ismi nicin yazilmaz, belki est dost komsu nasihat verirdi o da boyle bir sey yapmazdi bi daha
Sayin vatandas gozluk urunlerimizde indirim baslamistirBeğen (0) Beğenmedim! (0)