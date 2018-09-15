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Lefkoşa’daki kaza korkuttu

Kermiya – Alayköy çevre yolu üzerinde meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 11:08
Lefkoşa’daki kaza korkuttu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bu sabah, saat 04:45 sıralarında, Kermiya – Alayköy çevre yolu üzerinde, Emre İlgezen (E-21), yönetimindeki NR 909 plakalı salon araç ile 140 promil alkollü içki tesiri altında batı istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsizce seyrettiği sırada, anayol üzerinde bulunan çembere geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip çemberin bordür taşlarına çarpıp ardından savrularak yol kenarında bulunan trafik levhasına çarpıp durması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
KKTCKazaLEFKOŞAHaber
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mustafa 2018-09-15 12:02:37

Hem alkol hemde sürat, alkol alarak araç kullanan birine kaza yapsa da yardım etmemek lazım bence. Bırakın öyle kalsın, başkalarının canını yakacağına kendisi zarar görsün en azından ibret olur

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Vatandass 2018-09-15 13:13:31

21 yasindaki "genc" arkadasin ismi nicin yazilmaz, belki est dost komsu nasihat verirdi o da boyle bir sey yapmazdi bi daha

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Gozlukcu 2018-09-15 14:37:58 @Vatandass

Sayin vatandas gozluk urunlerimizde indirim baslamistir

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