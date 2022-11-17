"Lefkoşalılara hak ettikleri hizmeti sunacağız"

Kooperatif Görevlileri Sendikası’nı (Koop-Sen) ziyaret eden Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’nın ve Lefkoşalının öğrenilmiş çaresizliğe sürüklendiğini, en temel belediyecilik hizmetlerinden bile mahrum bırakıldığını belirtti. Sıla Usar İncirli, “Lefkoşalılara hak ettikleri hizmeti çok çalışarak sunacağız. Halkımızı nefes alan, üreten, ayakları üzerinde duran Lefkoşa’yla buluşturacağız” ifadelerini kullandı. Koop-Sen ziyaretinde Sıla Usar İncirli’ye Güzelyurt milletvekili Armağan Candan, İskele milletvekili Fide Kürşat ve partililer eşlik etti.

“SADECE BİR SEÇİMDEN İBARET DEĞİL…”

Kıbrıslı Türklerin iradelerinin 2020 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden beri çok ciddi erozyona uğradığını ifade eden Sıla Usar İncirli, özellikle Ocak 2022’de gerçekleştirilen erken genel seçimlerin ardından bunu daha da gözle görülür hale geldiğini, bundan dolayı da 25 Aralık’ta gerçekleştirilecek seçimlere sadece yerel seçim gözüyle bakmadıklarını belirtti. Lefkoşa’nın şu an bakımsız ve atıl bir durumda kaldığının altını çizen Sıla Usar İncirli, şehrin başşehir görüntüsünde olmadığını vurguladı. LTB’nin şu anda 350 milyon TL borcu bulunduğuna dikkat çeken Sıla Usar İncirli, “Lefkoşa hem borçlarını ödeyemiyor hem faiz baskısının altına eziliyor hem de halka hizmet verilemiyor. Vizyon giderek daraldı. Tek beklenti belediye çalışanlarının ödenmesi ve çöplerin toplanmasına indirgendi. Artık Lefkoşalı bu şehirden beklentisini yükseltmelidir” dedi.

“CTP’NİN YEREL YÖNETİMLER VİZYONU ORTADA”

CTP’nin yönetimindeki diğer belediyeleri örnek gösteren Sıla Usar İncirli, “Hangi belediyeyi almışsak hep batık devraldık ama önce mali disiplini sağladık, ardından da belediyeleri ayağa kaldırıp yatırım kısmına geçtik” dedi. CTP’nin yerel yönetimlerdeki vizyonunun ortada olduğunun altını çizen Sıla Usar İncirli, LTB’ye de bu vizyonu yeniden taşıyacaklarını ve sosyal belediyecilik anlayışının başşehire taşınacağını söyledi. LTB’nin tanınmış bir kurum olmasının faydalarından yararlanacaklarını ifade eden Sıla Usar İncirli, hayata geçirecekleri projelerin kaynaklarına ulaşabilme konusunda bunun kendilerine yardımcı olacağını kaydetti.

GÜRÖZ: LEFKOŞA’NIN YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTECEK DOKUNUŞLARA İHTİYACI VAR

Görüşmede söz alan Koop-Sen Başkanı Mehmet Ali Güröz de, Lefkoşa’nın ve Lefkoşalının yaşam kalitesini yükseltecek dokunuşlara ihtiyacı olduğunu söyledi. CTP’nin yerel yönetimlerde yakaladığı başarının artık markalaştığını ve bunun da tüm toplum tarafından görüldüğünün altını çizen Güröz, “Hiç kimsenin CTP’nin adaylarının seçimi kazandıktan sonra başarısız olacağına dair bir soru işareti kafasında yok, olmayacak da” dedi. Sıla Usar İncirli’nin Lefkoşa’nın ihtiyaç duyduğu dokunuşları yapacağından hiç şüphe etmediklerini ifade eden Güröz, “Başarılı olacağınıza inancımız tamdır” şeklinde konuştu.