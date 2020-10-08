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Lefkoşa’ya su ulaştı!

Tamiri tamamlanan Su Temin Projesi borularıyla Türkiye’den su akışı yeniden başladı.

08 Ekim 2020 Perşembe 10:27
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Lefkoşa’ya su ulaştı!

Başbakan Tatar, Haber Kıbrıs’ta yaptığı açıklamada arıtılan suyun Lefkoşa'ya ulaştığını duyurdu.

Tamiri tamamlanan Su Temin Projesi borularıyla Türkiye’den su akışı yeniden başladı. Tuzlu suyun denize akıtılmasının ardından sudaki sertlik oranı düzeltilerek arıtma tesislerine verildi.  Temizlenen su bugün itibariyle Lefkoşa'ya ulaştı.

Başbakan Ersin Tatar Haber Kıbrıs'a yaptığı açıklamada arıtılan suyun Lefkoşa'ya ulaştığını kaydederek, Tarım  Bakanı ve emeği geçen ekip üyelerine teşekkürlerini iletti.

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