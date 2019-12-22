Liderlik maçında 1-2 skorla kazanan MTG oldu

K-Pet Süper Ligin ilk devresinde liderin belirleneceği karşılaşmada Cihangir öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı ve 2 penaltı golüne boyun eğerek sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve liderden 5 puan geriye düştü. Mağusa Türk Gücü ise yenik duruma düşmesine rağmen oyundan kopmadı ve sahadan Yasin Kurt’un attığı 2 penaltı golüyle bu zor deplasmandan galip ayrılmayı başardı.

Cihangir'de oynanan karşılaşmada 1-0 mağlup duruma düşen Mağusa Türk Gücü kazandığı 2 penaltı golü ile sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Cihangir'de oynanan karşılaşmada 1-0 mağlup duruma düşen Mağusa Türk Gücü kazandığı 2 penaltı golü ile sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Yer: Cihangir

Hakemler: Fehim Dayı, Emre Çevikdal, Yusuf Bakar

Cihangir: MehmetEmin, Gökhan, Çağlar(DK 74 Hüseyin Hürben), Zihni, Ali, Mikail, Musa, Behiç, Mujeci, Eric, Lungelo.

Mağusa Türk Gücü: Yusuf, Yasin, Yusuf Beyazi, Mehmet Erol, Adil, Ünal, Dinopeter, Zokou(67.Dk Sami)Arif(DK 79 Uğur)M.Gürlü(90+4.Dk Halil)Peter

Goller: DK 3 Lungeleo(Cihangir)DK 10 pen, DK 85 pen Yasin(MTG)

K-Pet Süper ligde ilk devrenin son haftasında liderlik maçında kazanan MTG oldu.

Cihangir'de oynanan karşılaşmada 1-0 mağlup duruma düşen Mağusa Türk Gücü kazandığı 2 penaltı golü ile sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Tıklım tıklım tirbünler önünde oynanan karşılaşmayı kazanan geçen yılın şampiyonu MTG ilk devreyi lider kapatmayı başardı.

1.DK: Çabuk gelişen Mağusa Türk Gücü atağında Arif’in ceza alanı içerisinde vuruşunu önce kaleci MehmetEmin sonrasında savunma uzaklaştırdı.

3.DK: Cihangir kontra atağında Çağlar’ın sağ kanattan yaptığı güzel ortada Lungeleo kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi.1-0

7.DK: Peter ile başlayan Mağusa Türk Gücü atağında bu oyuncunun pasında ceza alanına giren Dinopeter’in vuruşunu kaleci MehmetEmin kornere çeldi.

10.DK: Mağusa Türk Gücü’nün geliştirdiği yeni bir atakta Cihangir ceza alanı içerisinde Dinopeter Behiç tarafından yere indirilince, konuk takım penaltı vuruşu kazandı.

Atışı kullanan Yasin skora denge getiren isim oldu.1-1

21.DK: Gelişen Mağusa Türk Gücü kontra atağında Dinopeter’in vuruşu üst direkten oyun alanına geri dönerken, dönen topa Peter’in yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

28.DK: Sağ kanattan başlayan etkili Cihangir atağında Çağlar’ın akıl dolu pasında Lungeleo’nun aşırtma vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

33.DK: Sağ kanattan gelişen yeni bir Cihangir atağında Behiç’in güzel ortasında Lungelo’nun yakın mesafeden kafa vuruşunda top direğin üzerinden az farkla dışarı gitti.

49.DK: Cihangir takımının kullandığı köşe vuruşunda yapılan ortada Zihni’nin kafa vuruşunu kaleci Yusuf son anda kornere çeldi.

59.DK: Mağusa Türk Gücü kontra atağında ceza alanı dışından Peter’in vuruşunu MehmetEmin kornere çelmeyi başardı.

70.DK: Dinopeter ile başlayan Mağusa Türk Gücü atağında sol kanattan ceza alanına giren Dinopeter’in sert ve etkili vuruşunu kaleci MehmetEmin kornere çeldi.

85.DK: Gelişen Mağusa Türk Gücü atağında Cihangir ceza alanı içerisinde Uğur, kaleci MehmetEmin tarafından yere indirilince konuk takım bir kez daha penaltı vuruşlu kazandı.

Atışı kullanan Yasin takımını öne geçiren isim oldu.1-2

87.DK: Gelişen Cihangir atağında Musa ceza alanı içerisinde uygun durumda topu dışarı gönderdi.

89.DK: Gelişen Mağusa Türk Gücü atağında Dinopeter’in soldan ortasında Peter’in yakın mesafeden vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle maçı kazanan taraf 1-2’lik skorla Mağusa Türk Gücü oldu.

Kaynak: arenasporkolik.com

FOTOLAR : CEMİL GARİP