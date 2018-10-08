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Lifecell lansmanı yapıldı

Kuzey Kıbrıs Turkcell yeni bir şirket kurarak internet servis sağlayıcı olarak hizmet vermeye başlıyor.

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:21
Lifecell lansmanı yapıldı

Lifecell adını verdikleri şirket ile Kuzey Kıbrıs Turkcell artık adanın en iyi internet servis sağlayıcı olma noktasında ilk adımını attı. Bugün Lefkoşa Merit Hotel’de yapılan Lifecell tanıtım lansmanı ile hem şirket hem de hizmetler tanıtıldı.

KKTCELL Genel Müdürü Harun Maden yaklaşık bir yıldır bu şirket için çalıştıklarını ifade ederek Airnetwork şirketini satın alarak ilk adımı attıklarını söyledi. Maden, ev interneti dönemini kesintisiz ve güvenilir hızla vatandaşlara sunacaklarını belirterek Lifecell’in kesintisiz hızla vatandaşları uçuracağını söyledi.

Ülkedeki en yaygın kapsama alanına sahip ikinci şirket olduklarını kaydeden Maden, adaya ekonomik sıkıntılar olmasına rağmen yatırımlara devam edeceklerini söyledi. 7/24 müşteri hizmeti sunacaklarını kaydeden Maden, bu hizmeti verecek tek internet servis sağlayıcısı olacaklarını belirtti.

Maden, 20 megabite kadar varandaşlara hız sunacaklarını kaydederek, gerek normal ev gerekse işyerleri için servislerinin mevcut olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Lifecell
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