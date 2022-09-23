Künye
Kıbrıs 28
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Pompacı hakkında karar verildi!
Pompacı hakkında karar verildi!
9 tane aracın dikiz aynasını kırdı!
9 tane aracın dikiz aynasını...
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı!
Yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı!
Annesine küfrettiği için bıçakladı!
Annesine küfrettiği için bıçakladı!
banner107

Limasol bölgesinde büyük yangın!

Limasol’a bağlı Alassa köyü bölgesinde bugün öğle saatlerinde yangın çıktı.

23 Eylül 2022 Cuma 16:20
164 Okunma
Limasol bölgesinde büyük yangın!



Fileleftheros gazetesi web sitesi, Rum İtfaiye Birimi Basın Sözcüsü Andreas Kettis’in açıklamasına dayanarak yangın söndürme çalışmalarına, Larnaka “Felaketle Mücadele Özel Birimi” (EMAK) tarafından desteklenen, 7 itfaiye aracının katıldığını belirtti.

“IKAROS 2” planının da devreye sokulduğu yangın söndürme çalışmalarına 6 hava aracı katılırken RMMO’ya ait bir de helikopterin hava koordinasyonunu sağladığı ifade edildi.

Yangın nedeniyle yerleşim birimlerinin de tehlike altında bulunması nedeniyle Sivil Savunma ve polis ekipleri bölgede bekletiliyor.

Habere göre yangın nedeniyle 2 fabrika da boşaltıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayıp bebekle ilgili polisten son dakika açıklaması
Kayıp bebekle ilgili polisten son dakika açıklaması
Bakan Altuğra; “ Amacımız halkımıza kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır” 
Bakan Altuğra; “ Amacımız halkımıza kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır” 
Devlet Hastanesi'nden bebek kaçırıldı... Altuğra'dan ilk açıklama...
Devlet Hastanesi'nden bebek kaçırıldı... Altuğra'dan ilk açıklama...










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim