Limasol bölgesinde büyük yangın!

Fileleftheros gazetesi web sitesi, Rum İtfaiye Birimi Basın Sözcüsü Andreas Kettis’in açıklamasına dayanarak yangın söndürme çalışmalarına, Larnaka “Felaketle Mücadele Özel Birimi” (EMAK) tarafından desteklenen, 7 itfaiye aracının katıldığını belirtti.

“IKAROS 2” planının da devreye sokulduğu yangın söndürme çalışmalarına 6 hava aracı katılırken RMMO’ya ait bir de helikopterin hava koordinasyonunu sağladığı ifade edildi.

Yangın nedeniyle yerleşim birimlerinin de tehlike altında bulunması nedeniyle Sivil Savunma ve polis ekipleri bölgede bekletiliyor.

Habere göre yangın nedeniyle 2 fabrika da boşaltıldı.