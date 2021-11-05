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Limasol Sigorta Race Fest yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin (KKDSOD) Limasol Sigorta sponsorluğunda organize ettiği yarış festivali, “Limasol Sigorta Race Fest”, 6 Kasım Cumartesi günü Cemsa Sporting Center’de yapılıyor

05 Kasım 2021 Cuma 14:24
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Limasol Sigorta Race Fest yapılıyor
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Birbirinden güzel ve yoğun ilgi gören 3 Drag yarışını geride bırakan ve 2021 sezonunu yepyeni bir organizasyon ile kapatmaya hazırlanan Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği, Limasol Sigorta Race Fest için hazırlıklarını tamamladı. 1/8 mil, yani yaklaşık 200 metre Drag yarışı, “Time Attack”, yani zamana karşı pist yarışı ve “Auto Show”, yani spor otomobil sergisinin yapılacağı etkinlik için geri sayım sürüyor.

Limasol Sigorta’nın sponsorluğunda organize edilen etkinlik, 6 Kasım Cumartesi günü Cemsa Sporting Center’de yapılacak. Saat 14.00’te kapıların açılmasıyla başlayacak olan etkinlikte 15.00-17.00 saatleri arasında Drag yarışı, 18.00-22.00 saatleri arasında ise “Time Attack” yarışı yapılacak. Etkinlik boyunca spor araçların da sergileneceği etkinlik için dernek yönetimi yayınladığı duyuru ile kısıtlama getirdi.

Herhangi bir lisans veya üyelik şartının aranmayacağı etkinlikte Drag yarışı 50 araç, “Time Attack” 70 araç ile ve “Auto Show” 250 araç ile kısıtlandı. Araçlarını sergilemek isteyenlerin, 1 araç ve 2 kişi için 100 TL, Pistte zamana karşı yarışmak isteyenlerin, 1 araç ve 2 kişi için 200 TL ve Drag yarışı için 1 araç ve 1 kişi 50 TL kayıt ücreti ödemesi gerektiği duyurulurken, seyircilerin de piste 30 TL’ye girebileceği açıklandı. Birbirinden özel ve güzel otomobillerin sergileneceği ve hem Drag yarışında, hem de “Time Attack” yarışında seyircilere keyifli dakikalar yaşatacağı etkinlikle Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği 2021 sezonuna noktayı koyacak. 

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Drag Ve Spor Otomobil DerneğiLimasol SigortaLimasol Sigorta Race Fest
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