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Lions Engelsiz Parkı Cuma günü açılıyor

Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı LCIF’n mali katkılarıyla inşa edilen “Lions Engelsiz Parkı”, cuma günü düzenlenecek törenle hizmete giriyor.

02 Ekim 2019 Çarşamba 16:48
Lions Engelsiz Parkı Cuma günü açılıyor

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu 2019 – 2020 Hizmet Dönemi Başkanı Alev Ulubay’ın yaptığı açıklamaya göre, ülkede faaliyet gösteren Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu ve bağlı kulüplerinin Dünya Lions Haftası kutlamaları çerçevesinde organize ettikleri etkinliklerden ilki olan LCIF Engelsiz Parkı’nın açılışı Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’nde saat 10.30’da gerçekleştirilecek.

Ulubay, lions kulüplerinin tüm dünyada yaklaşık 200 ülkede 50 bin kulüp ve 1 buçuk milyon Lion ile Birleşmiş Milletler binasında temsilciliği bulunan tek, dünyanın en örgütlü ve büyük sivil toplum kuruluşu olarak doğaya ve insanlığa hizmet ettiğini belirterek,  LCIF’in ise Lionsun topluma uzanan yardım organı olduğunu kaydetti.

LCIF’in yanı sıra Lions kulüpleri ve çeşitli yerel sponsorların katkı koyduğu,“LCIF, Lions Engelsiz Parkı”nın hizmete hazır hale geldiğini belirten Ulubay, açılışa tüm halkı davet etti.

Ulubay, 8 Ekim Dünya Lions Haftası’nın Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu ve bağlı kulüplerinin kendi bölgelerinde yapacakları çeşitli etkinliklerle kutlanacağını daq kaydetti.

(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Lions Engelsiz Parkı
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