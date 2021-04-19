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"Lions Kulüpleri olarak nerede bir ihtiyaç varsa orada olmaya devam edeceğiz"

19 Nisan 2021 Pazartesi 14:14
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"Lions Kulüpleri olarak nerede bir ihtiyaç varsa orada olmaya devam edeceğiz"

Sare Tüfekçi Başkanlığındaki Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü Derneği Üyeleri  ve 2021-2022 Dönemi Seçilmiş Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyon Başkanı Duygu Adahan Kuran’ın katılımıyla 19 Nisan 2021 tarihinde Kulüp Ana Aktivitesini gerçeklestirdi.

Acil  Durum Hastenesinin ihtiyacı olan medikar oksijen flowmetresi çift çıkışlı 8 adet cihaz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr Erol Uçaner’e teslim edildi.

Cihazların teslimiyle pandemi hastanesinin önemli bir ihtiyacının giderilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Sare Tüfekçi, Lions Kulüpleri olarak nerede bir ihtiyaç varsa orada olmaya devam edeceklerini söyledi.

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