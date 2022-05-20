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Liselilerin kavgası kanlı bitti

Lefkoşa’da lise öğrencisi iki kişi arasında meydana gelen kavga bıçakla yaralama ile son buldu.

20 Mayıs 2022 Cuma 15:01
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Liselilerin kavgası kanlı bitti

16 yaşındaki zanlı H.D.’nin “Yaralama”, “Korkutmak maksadı ile silah taşıma”, “Kanunsuz bıçak taşıma”, “Kavga” ve “Rahatsızlık” suçlarından mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Soner Şaban, 16 yaşındaki zanlı H.D.’nin “Yaralama”, “Korkutmak maksadı ile silah taşıma”, “Kanunsuz bıçak taşıma”, “Kavga” ve “Rahatsızlık” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Şaban, zanlı H.D.’nin Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde bulunan İsmet Kotak Meydanı’nda 18 Mayıs 2022 tarihinde, saat 13.00 raddelerinde 16 yaşındaki B.Y. ile kavga ettiğini belirterek, zanlının daha sonra tasarrufunda korkutmak amacıyla kanunsuz olarak bulundurduğu ve ağız uzunluğu 5,5 cm, toplam uzunluğu ise 13,5 cm olan metalden yapılmış çakıyı B.Y’nin sol karın altına bir kere soktuğunu kaydetti. Karın altında 2 cm derinliğinde kesi oluşan B.Y.’nin aynı gün Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin Acil Sevisi’nde tedaviye alındığını ve daha sonra taburcu olduğunu vurgulayan Şaban, aynı gün söz konusu çakının emare olarak alındığını ve derdest emri gereği zanlı H.D.’nin de tutuklandığını bildirdi.

Şaban, soruşturmanın tamamlandığına, zanlının 16 yaşında ve lise öğrencisi olduğuna işaret ederek, yargılanıncaya dek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale D. Ergüden, zanlının tüm seyahat belgelerine el konularak yurt dışına çıkmaktan men edilmesi, haftada 1 en yakın polis karakoluna imza vererek ispat-ı vücutta bulunması, 7 bin TL tutarında nakdi teminat yatırması ve 1 KKTC vatandaşı kefilin 75 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Duruşmanın ardından zanlıya nasihat da bulunan Yargıç Jale D. Ergüden, bu tür olaylardan uzak durması, okulunu aksatmaması, uyarısında bulunarak, 16 yaşındaki bir öğrencinin tek derdinin okul olması gerektiğine, kendisini şahsen takip edeceğini söyledi.

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