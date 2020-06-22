Lokmacı'dan geçiş nasıl olacak?

Bakanlar Kurulu dün toplanarak Güney ile geçişlerle ilgili yeni düzenlemelere gitti. Geçişlerin başlama tarihi 1 Temmuz’dan 22 Haziran tarihine çekilirken, geçişler Lokmacı, Beyarmudu, Bostancı, Akyar ve Metehan kapılarından yapılabileceğini duyurdu.



RUM YÖNETİMİ LOKMACI HARİÇ TÜM SINIR KAPILARI AÇTI…

Rum yönetimi, koronavirüs pandemisi nedeniyle Mart ayında kapattığı Lefkoşa Lokmacı dışındaki 8 geçiş kapısını dün yeniden açtı. Türk kesiminden Rum kesimine geçecekler iki kategoride değerlendirildi. Birinci kategori işçileri, öğrencileri, Karpaz’da yaşayan Rum ve Maronitleri kapsarken, ikinci kategoride Rum yönetimi vatandaşları ve daimî olarak Rum kesiminde ikamet edenler bulunuyor. Rum yönetimi ayrıca geçişler için son 72 saat içerisinde yaptırılmış ve sonucu negatif çıkmış test şartı koydu.

KKTC LOKMACI DÂHİL 5 SINIR KAPISINI AÇTI…

Bakanlar Kurulu ise dün toplanarak Güney ile geçişlerle ilgili yeni düzenlemelere gitti. Geçişlerin başlama tarihi 1 Temmuz’dan 22 Haziran tarihine çekilirken, geçişler Lokmacı, Beyarmudu, Bostancı, Akyar ve Metehan kapılarından yapılabileceğini duyurdu. Rum yönetiminin açmadığı ancak KKTC’nin açtığı Lokmacı Sınır Kapısı’ndan geçişlerin nasıl gerçekleşeceği ise merak ediliyor.

