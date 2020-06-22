Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne Sütü Verin!
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne...
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin

Lokmacı'dan geçiş nasıl olacak?

Bakanlar Kurulu dün toplanarak Güney ile geçişlerle ilgili yeni düzenlemelere gitti. Geçişlerin başlama tarihi 1 Temmuz’dan 22 Haziran tarihine çekilirken, geçişler Lokmacı, Beyarmudu, Bostancı, Akyar ve Metehan kapılarından yapılabileceğini duyurdu.

22 Haziran 2020 Pazartesi 06:39
764 Okunma
Lokmacı'dan geçiş nasıl olacak?

Bakanlar Kurulu dün toplanarak Güney ile geçişlerle ilgili yeni düzenlemelere gitti. Geçişlerin başlama tarihi 1 Temmuz’dan 22 Haziran tarihine çekilirken, geçişler Lokmacı, Beyarmudu, Bostancı, Akyar ve Metehan kapılarından yapılabileceğini duyurdu.
 

RUM YÖNETİMİ LOKMACI HARİÇ TÜM SINIR KAPILARI AÇTI…

Rum yönetimi, koronavirüs pandemisi nedeniyle Mart ayında kapattığı Lefkoşa Lokmacı dışındaki 8 geçiş kapısını dün yeniden açtı. Türk kesiminden Rum kesimine geçecekler iki kategoride değerlendirildi. Birinci kategori işçileri, öğrencileri, Karpaz’da yaşayan Rum ve Maronitleri kapsarken, ikinci kategoride Rum yönetimi vatandaşları ve daimî olarak Rum kesiminde ikamet edenler bulunuyor. Rum yönetimi ayrıca geçişler için son 72 saat içerisinde yaptırılmış ve sonucu negatif çıkmış test şartı koydu. 

KKTC LOKMACI DÂHİL 5 SINIR KAPISINI AÇTI…

Bakanlar Kurulu ise dün toplanarak Güney ile geçişlerle ilgili yeni düzenlemelere gitti. Geçişlerin başlama tarihi 1 Temmuz’dan 22 Haziran tarihine çekilirken, geçişler Lokmacı, Beyarmudu, Bostancı, Akyar ve Metehan kapılarından yapılabileceğini duyurdu. Rum yönetiminin açmadığı ancak KKTC’nin açtığı Lokmacı Sınır Kapısı’ndan geçişlerin nasıl gerçekleşeceği ise merak ediliyor. 
 

Son Güncelleme: 22.06.2020 07:16
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsGüney KıbrısLokmacı Sınır Kapısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mantık 2020-06-22 06:53:25

Güney'in açmadığı kapıyı tek taraflı açmanın anlamı yok o kapıdan geçilemeyeceğini bile bile açmanın mantığı anlarsınız işte..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
KKTC Gazetelerinin Manşetleri / 22 Haziran 2020
KKTC Gazetelerinin Manşetleri / 22 Haziran 2020
Biat etme ne olur, ‘çözüm’ ile daha iyi olur!
Biat etme ne olur, ‘çözüm’ ile daha iyi olur!
Hava Durumu / 22 Haziran 2020
Hava Durumu / 22 Haziran 2020
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim