LTB Beyaz Yasemin Belgesi her yıl daha da genişliyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlık Şubesi, Gıda Mühendisleri Odası (GMO), Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO), Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği iş birliğindeki Beyaz Yasemin projesi kapsamında 5. dönem başvuruları belirlenen kriterlere göre Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilerek sertifika almaya hak kazanan toplam 15 işletmeye sertifikaları verildi.

4. dönemde Beyaz Yasemin Sertifikası almaya hak kazanan 11 işletme ile birlikte yeni dönemde de 4 yeni işletme bu sertifikayı alarak Lefkoşa genelindeki sayı 11’den 15’e yükseldi. LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bazı LTB yöneticileri, LTB Halk Sağlığı Şubesi yetkilileri, projedeki paydaşların yöneticileri ve işletme temsilcilerinin katıldığı törende 15 işletme 5. dönemde Beyaz Yasemin’li oldu.

Denetimlerde temel olarak işyerinin genel hijyen kurallarına uygunluğu, çevre ile uyumluluğu, çevre kirliliği yaratmayacak şekilde çalışıyor olması, iş yerinin özel gereksinimli bireylerin erişimine müsait olması, otopark mevcudiyeti, iş yerinin çalışanlarına yönelik sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratıyor olması hususları değerlendirildi.

100 kriter üzerinden değerlendirme yapıldı

Beyaz Yasemin Değerlendirme Komisyonu 100 kriter üzerinden işletmeleri değerlendirmeye tabi tutarken, 70 ve üzerindeki kriteri sağlayan Eziç, Şefler Grill House, Lavash, Cafe No3,Califorian Restoran, Çağdaş Kebap, Domino’s Pizza Lefkoşa, Hamur Restoran, Johnny Rockets Kuzey Kıbrıs, Segafredo Zanetti ve Sabor Restoran Beyaz Yasemin belgelerini yenilerken Kaldi Cafe,Cafe’s Cafe Rendo Cafe ve Cafe Bits and Bites Restaurant da 5. dönemde Beyaz Yasemn Sertifikası almaya hak kazanan yeni işletmeler oldu.

Başkan Harmancı: “Beyaz Yasemin hem şehre ve işletmelere hem de insanlara mutluluk ve zenginlik veriyor”

2015’de Lefkoşa’da işletmelerin teşvik edilmesi, standartlarının geliştirilmesi ve bunun belgelendirilmesi amacı ile başlatıldığını anımsatan Harmancı, “Beyaz Yasemin ilk günden beridir bence birçok işletme adına çok büyük bir teşvik oldu. İşletme hem kendi hizmet standartlarını her seferinde bir üst çıtaya yükseltme ve puanını yükseltmeyi amaçlıyor ve bunu bir yarışmacı ruhla ele alıyor hem de şehirde yaşanan bazı değişikliklerin de sembolü haline geliyor. Birçok işletmemiz bu belgeye hazırlanırken, özel gereksinimli birey tuvaletlerini yaptırdı, bebek bezi değişim odalarını hazırlamaya başladı, atık yönetiminde bazı disiplinler sağlamaya çalıştı. Bu çalışmalar Lefkoşa’ya çok büyük katkı sağlıyor. 2015 yılından beridir 11 işletmemiz bu belgeye sahip oldu. 2018 yılında 4 yeni işletmeyi daha belgelendiriyoruz ve bu 15 işletme bize büyük bir gurur veriyor.” dedi.

Harmancı: “Beyaz Yasemin Lefkoşa’ya daha çok yayılmaya devam edecek”

Konuşmasını devamında Başkan Harmancı: “Bu çalışma rutin denetimlerimizin bir parçası değil. Bizim rutin denetimlerde tek baktığımız hijyen standartları ve doğru atık yönetimidir. Ama burada farklı toplumsal bireylerin ihtiyaçlarının da analizi yapılıyor. Ve bu belgeleri ilk 3 ayda bir veriyorduk şimdi 1 yıllık belgelere döndürdük ve bütün işletmeler için bir yıl gururla ve onurla taşıyacakları belge haline geliyor. Belge almaya hak kazanan 15 işletmenin sayısının önümüzdeki dönemlerde de artacaktır. Beyaz Yasemin’in bir marka haline gelmesine katkı sağlayan personele ve tüm paydaşlarımıza ediyorum.”dedi.

Tulga: “ Standartlarla ilgili yasasının olmadığı ülkede LTB bu projeyle ülkeye örnek oldu”

KTEZO Koordinatörü Hürrem Tulga, en sonunda ivediliği istenen yasa ile tüm açılan işletmelerde hem mesleki hem de işyeri standartları aranacağını kaydederek standartlar konusunda yasanın olmadığı bir ülkede LTB Beyaz Yasemin Projesi bir standardizasyon getirilmesi konusunda ülkeye örnek olduğunu vurguladı. Bu sözcüğü literatüre sokan LTB’ne çok teşekkür eden Tulga, yasa ile aklına gelenin veya aklına geldiği yere işyeri açamayacağını ve standardizasyon konusunda diğer belediyelere fark atan LTB’nin de bu yasa ile işinin daha da kolaylaşacağını ifade etti.

K.T.Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, LTB’nin başlattığı bu proje ile toplumla birarada olma,kabul görme anlamında özel gereksinimli bireyleri bir adım değil üç adım ileriye taşıdığı için LTB’ye ve bu belgeyi alan işletmelere çok teşekkür etti. Bu belgeyi alan işletmelerin gurur ve onurla bu belgeyi taşıyacaklarının altını çizen Kibrit toplumun her kesimini kucakladığı için, saygı duydukları için bu işletmelerin diğerlerinden farklı olduğunu ifade etti.

Veysioğlu: “Bu ve benzeri projelerin tüm ülkeye yayılmasını dilerim.”

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Doğuç Veysioğlu ise başından itibaren paydaşlardan biri olarak projeye destek verdiklerini söyleyerek çok ciddi bir standardizasyon sağlayan bu proje vb. tüm ülkeye yayılmasını diledi. Veysioğlu:, “Ülkede atık yönetimiyle ilgili ciddi bir sorun var. Yasal mevzuat eksikliği de var. Ancak bu tür projeler bu sorunun önüne geçilmesine yardımcı olan girişimlerdir. LTB’ye teşekkür ederim ve işletmeleri de kutlarım.”