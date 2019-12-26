Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
İşte ses kısıklığına iyi gelecek yöntemler
İşte ses kısıklığına iyi gelecek...
‘Günde 4 fincan kahve içmek kilo almayı engelliyor’
‘Günde 4 fincan kahve içmek...
25 yıllık efsane geri dönüyor!
25 yıllık efsane geri dönüyor!
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi gereken 3 şey
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi...

LTB El Ele Çocuk Merkezi’nde Yeni Yıla Merhaba Partisi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından EL Ele Kreşi’ne giden çocuklara yönelik yeni yıl etkinliği düzenlendi.

26 Aralık 2019 Perşembe 14:18
LTB El Ele Çocuk Merkezi’nde Yeni Yıla Merhaba Partisi

1 Haziran 2019 tarihinden itibaren yönetim ve sorumluluğu LTB’ye devredilen ve 2020 yılında yeni yerine taşınarak daha çok çocuğa hizmet verecek kreşte, 2020 öncesi kreşe giden çocuklar için eğlenceli yeni yıla merhaba partisi yapıldı.

Farklı oyunlar ile gönüllerince eğlenen çocuklara yeni yıl hediyeleri de dağıtıldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da etkinlikte çocukları yalnız bırakmadı. Başkan Harmancı her yeni yılın yeni umutları da beraberinde taşıdığını belirterek, 2020 yılının başında kreşin yeni yeri için çalışmalara başlanacağı bilgisini de paylaştı.

(BRT/MAIL)

Anahtar Kelimeler:
LTBEl Ele Çocuk Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hür-İş: “İvedi olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Toplayın”
Hür-İş: “İvedi olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Toplayın”
Tıp-iş: “Sağlıktaki Yetersiz Bütçeyle Kamu Sağlık Hizmetleri 6 Ay Sonra Durma Noktasına Gelebilir”
Tıp-iş: “Sağlıktaki Yetersiz Bütçeyle Kamu Sağlık Hizmetleri 6 Ay Sonra Durma Noktasına Gelebilir”
Veteriner Dairesi'nden 'çiçek hastalığı şüphesi' açıklaması ...
Veteriner Dairesi'nden 'çiçek hastalığı şüphesi' açıklaması ...
Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim