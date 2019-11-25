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LTB Halk Sağlığı Şubesi denetimleri devam ediyor

103 işyerinin denetlendiği kontroller kapsamında, 2 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi.

25 Kasım 2019 Pazartesi 16:17
LTB Halk Sağlığı Şubesi denetimleri devam ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi ekipleri tarafından  11 - 22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler neticesinde Devpa Market, Önder AVM, Reis Süpermarket, Kiler 1, Çelik 2 Market, Tadım Öz Kasap ve Cafe Kayro’ya para cezası kesildi.
LTB tarafından verilen bilgiye göre toplam 103 işyerinin denetlendiği kontroller kapsamında,  2 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi.
Devpa Market ve Önder AVM isimli iş yerine sağlık karnesiz personel çalıştırmak;  Reis Süpermarket ile Kiler 1 Market isimli iş yerine sağlık karnesiz personel çalıştırmak ve son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundurmak;  Çelik 2 Market isimli iş yerine sağlık karnesiz personel çalıştırmak ile  gayri sıhhi ortam ve çevre kirliliği;  Tadım Öz Kebap isimli iş yerine gayrı sıhhi ortam ve sağlık karnesiz personel çalıştırmak;  Cafe Kayro isimli işyerine ise sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan ve gayrı sıhhi ortamdan  dolayı Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi. 
Ayrıca, Sunam Market isimli iş yerinden 15 birim ürün, Reis Süpermarketten 17 birim ürün, Kiler 1 Marketten 7 birim ürün yanlış muhafaza edildiğinden müsadere edildi.
Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle: 
“Eğitim Merkezi 9, Dövme Salonu 1, Kuaför/ Güzellik Salonu 1, Park Büfesi 1, Bet Ofis 1, 5 Off Licence, 21 Market, 4 Dernek Lokali 7 Gıda Deposu, 17 Kafeterya, 14 Restoran, 6 Meyhane, 4 Pastane, 5 Tatlı Satışı, 1 Kahve İmalatı, 3 Fırın, 2 Döner Kebap Salonu, 1 Bar”.

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Anahtar Kelimeler:
LTBHalk Sağlığı şubesi
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