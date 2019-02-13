LTB Halk Sağlığı Şubesi Ekipleri 75 İş Yerini Denetledi

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi ekipleri belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 4-8 Şubat tarihleri arasında 75 iş yeri denetledi.
Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle: “1 Pastane, 6 Kafeterya, 4 Restoran, 4 Gıda İmalatı, 4 Büfe, 2 Fırın, 9 Oto Galeri, 8 Kahvehane,3 Pansiyon, 2 İnternet Cafe, 1 Otel, 1 Casino, 1 Motosiklet Satışı, 2 Off Licence, 1 Yoga Merkezi, 1 Kuru Temizleme, 9 Market, 4 Gıda Deposu, 4 Kuaför ve Berber Salonu, 1 Sinema, 1 Bowling Salonu, 2 Dernek Lokali, 4 Öğrenci Yurdu”.