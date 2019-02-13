Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı! İşte Çinlilerin yeni oyuncağı
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı!
Stokları 3 dakikada tükenen Samsung Galaxy M20 Türkiye'de
Stokları 3 dakikada tükendi!
Yeni sosyal medya akımı: Sahte uçak yolculuğu
Yeni sosyal medya akımı
Apple'ın başı dertte: iOS 12.1.4 ile bağlantı sorunu ortaya çıktı
Apple'ın başı dertte
Avustralya'da dev yılan kanguruyu yuttu
Dev yılan kanguruyu yuttu

LTB Halk Sağlığı Şubesi Ekipleri 75 İş Yerini Denetledi

3 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi

13 Şubat 2019 Çarşamba 16:29
LTB Halk Sağlığı Şubesi Ekipleri 75 İş Yerini Denetledi

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi ekipleri belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 4-8 Şubat tarihleri arasında 75 iş yeri denetledi.

banner41
LTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, işyeri izinlerinin geçerliliği, çalışanların sağlık karneleri, işyeri içerisindeki hijyen koşulları, gıda maddelerinin muhafaza koşulları, dış çevre temizliği ve bu gibi konular kapsamında yapılan denetimler sonucunda 3 işyerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi. 

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle: “1 Pastane, 6 Kafeterya, 4 Restoran, 4 Gıda İmalatı, 4 Büfe, 2 Fırın, 9 Oto Galeri, 8 Kahvehane,3 Pansiyon, 2 İnternet Cafe, 1 Otel, 1 Casino, 1 Motosiklet Satışı, 2 Off Licence, 1 Yoga Merkezi, 1 Kuru Temizleme, 9 Market, 4 Gıda Deposu, 4 Kuaför ve Berber Salonu, 1 Sinema, 1 Bowling Salonu, 2 Dernek Lokali, 4 Öğrenci Yurdu”.

banner22
Anahtar Kelimeler:
LTBHalk Sağlığı şubesiIş YeriDenetlemeHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahvaltıda bu besinleri tüketmeyin!
Kahvaltıda bu besinleri tüketmeyin!
EL-SEN, grevi askıya aldı!
EL-SEN, grevi askıya aldı!
"Hastanın Sesi 2" projesi açılış etkinliği 23 Şubat Cumartesi
"Hastanın Sesi 2" projesi açılış etkinliği 23 Şubat Cumartesi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim