LTB Halk Sağlığı Şubesi Ekipleri 75 İş Yerini Denetledi

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi ekipleri belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 4-8 Şubat tarihleri arasında 75 iş yeri denetledi.





tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, işyeri izinlerinin geçerliliği, çalışanların sağlık karneleri, işyeri içerisindeki hijyen koşulları, gıda maddelerinin muhafaza koşulları, dış çevre temizliği ve bu gibi konular kapsamında yapılan denetimler sonucunda 3 işyerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle: “1 Pastane, 6 Kafeterya, 4 Restoran, 4 Gıda İmalatı, 4 Büfe, 2 Fırın, 9 Oto Galeri, 8 Kahvehane,3 Pansiyon, 2 İnternet Cafe, 1 Otel, 1 Casino, 1 Motosiklet Satışı, 2 Off Licence, 1 Yoga Merkezi, 1 Kuru Temizleme, 9 Market, 4 Gıda Deposu, 4 Kuaför ve Berber Salonu, 1 Sinema, 1 Bowling Salonu, 2 Dernek Lokali, 4 Öğrenci Yurdu”.