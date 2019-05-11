LTB Mezarlık Bilgi Sistemi hizmete girdi

Lefkoşa Kabristanlığına yapılan ilk definden, günümüze kadar geçen sürede defnedilen kişilere ait mezar yerleriyle ilgili, isim, soy isim veya yalnızca soy isim girilerek sorgulama yapılmasına ve yer tespitine imkan veren “LTB Mezarlık Bilgi Sistemi (Mebis)” hizmete girdi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, yurttaşlar Mezarlık Bilgi Sistemine, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin resmi web sitesi www.lefkosabelediyesi.org ve aynı zamanda “mezarlik.lefkosabelediyesi.org” adresinden ulaşılabilecek.

Sorgulama yapılırken; isim ve/veya soy isimin tam ve doğru yazılması ile aranan mezar yeri ve bilgilerinin bulunabileceği belirtilen açıklamada, yapılan sorgulama neticesinde, ölüm tarihlerinin de ekrana yansıdığı ve böylece aynı isim ve soy isime sahip olan, birden fazla mezarın kime ait olduğunun saptanmasına yardımcı olunduğu kaydedildi.

Sistemden, herhangi bir mezar tespit edildiği zaman, mezarın yeri, ilgili Blok içerisinde, seçilmiş hali ile ekrana “zoom” yapılarak yansıdığı ve kişinin isim, soy isim, Ölüm Tarihi ve Blok içerisindeki sırası ile kaçıncı mezar olduğu hakkında detaylı bilgi verildiği ifade edilen açıklamada, yapılan sorgulama neticesinde “kaydet” butonuna basılmak suretiyle, seçili olan mezar yerini gösteren haritanın çıktısının alınabileceği belirtildi.



Öte yandan akıllı telefonlardan, konum seçilerek, aranan mezar yönüne gidilmesi kolaylaşacak.Bu sistem sayesinde, özellikle yurt dışından gelen yurttaşların, aradıkları mezarı bulmaları için harcanan zaman kısalacak.66 BLOKTAKİ 19 BİN 403 ADET DEFİNİN TÜM BİLGİLERİ MEBİS’E KAYDEDİLDİYerinde yapılan çalışmalar neticesinde, 7 Mayıs tarihi itibariyle toplam 66 Blokta bulunan defin sayısı 19 bin 403 adet, alınmış mezar yerleri sayısı 2 bin 953 adet olarak tespit edildi. Sistem, LTB Bilgi İşlem Şubesinin çalışmaları ile Bertuğ Korucu’nun gönüllü yazılım desteği ile hayata geçirildi. MEBİS Sisteminden yapılan sorgulama neticesinde, eksik veya yanlış isim girme nedeni ile herhangi bir bilgiye ulaşılamaması halinde mezarlıktaki ofisten yardım alınabilecek.