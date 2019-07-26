Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 501 kişinin hayatına mal oldu
501 kişinin hayatına mal oldu
Ay’a ilk ayak basılan anın görüntüleri satıldı!
Ay’a ilk ayak basılan anın...
PUBG için çok önemli güncelleme!
PUBG için çok önemli güncelleme!
Instagram 5 ülkede daha "beğeni" rakamlarını kaldırıyor
Instagram 'beğeni' rakamlarını kaldırıyor
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi

LTB’den Asal Şube-Belça arasına yeni trafik uygulaması

26 Temmuz 2019 Cuma 11:23
LTB’den Asal Şube-Belça arasına yeni trafik uygulaması

Gzt. Abdi İpekçi ile Kızılay sokak arasındaki bağlantı tek yol oluyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, yeni uygulamada 4 şeritli ana caddeden Belça-Asal Şube arasına giriş serbest olacak fakat Posta Dairesi ve Belça tarafından 4 şeritli ana caddeye çıkış mümkün olmayacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı yeni uygulamayı sosyal medyadan şu şekilde duyurdu:

“Herkese güzel bir gün dilerim. Asal Şube ile Belça arasında bir süredir kaldırım ve cep çalışması yapıyoruz, bunun sebebi sadece kaldırım yaratmak değil, biliyorsunuz ki buradan her iki yöne de giriş çıkış mümkün ve bu beraberinde bazı tehlikeleri doğuruyordu.
Çalışmanın tamamlanması ile birlikte yeni bir uygulamaya geçeceğiz, yeni uygulama ile 4 şeritli ana caddeden (Gzt. Abdi İpekçi) Belça-Asal şube arasına giriş serbest olacak fakat posta Dairesi ve Belça tarafından 4 şeritli ana caddemize ( Gzt. Abdi İpekçi) çıkış mümkün olmayacak. Çıkış yapmak isteyenler Heybe Restoran tarafından caddeye çıkabilecekler.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
LTBAsalBelçaşubeHaberYol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAMU-İŞ'ten eylem uyarısı!
KAMU-İŞ'ten eylem uyarısı!
 Mehmetçik Belediyesi ile İTÜ-KKTC arasında iş birliği
 Mehmetçik Belediyesi ile İTÜ-KKTC arasında iş birliği
Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere toplandı
Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere toplandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim