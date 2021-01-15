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Lute tüm taraflarla temaslarına devam edecek

BM Genel Sekreteri’nin Özel Danışmanı Jane Holl Lute, gayri resmi beşli konferansa hazırlık çerçevesinde tüm taraflarla istişarelerine devam edecek.

15 Ocak 2021 Cuma 20:11
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Lute tüm taraflarla temaslarına devam edecek

BM Genel Sekreteri’nin Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Kıbrıs sorunundaki gayri resmi beşli konferansa hazırlık çerçevesinde ya telefon görüşmesi ya da telekonferans yoluyla tüm taraflarla istişarelerine devam edecek.

Kıbrıs Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Lute'un gerekli olması durumunda Kıbrıs’a dönmesi de mümkün...
 
KHA'ya konuyla ilgili bilgi veren diplomatik bir kaynak, Jane Holl Lute’un gayri resmi konferansa hazırlık çerçevesinde gelecek haftalarda tüm ilgili taraflarla istişarelerine devam edeceğini, Lute’nin şu an New York’a bulunduğunu ve taraflarla ya telefonda ya da telekonferans yoluyla temaslarına devam edeceğini kaydetti.

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