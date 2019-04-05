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Mağusa Sanayi Esnafı 'tek yön' uygulamasından şikayetçi

05 Nisan 2019 Cuma 14:15
Mağusa Sanayi Esnafı 'tek yön' uygulamasından şikayetçi
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Mağusa Sanayi Bölgesi’nde işlerine gitmeye çalışan vatandaş Mağusa yeni hastane yolunun tek yol olmasından şikayetçi. Bölge esnafı hem kendileri hem de müşteriler için söz konusu yola ikinci bir giriş talep ediyor İşyeri sanayinin sonunda olan vatandaşın iş yerine gidebilmesi için uzun bir yolu gitmesi gerektiğini kaydeden vatandaş, birinci girişi kaçıran müşterinin 3 - 4 kmlik bir yolu tekrar gidip dönmesi gerekeceğini ve sanayiden çıkması için de tekrar aynı yolu gitmesi gerekeceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Mağusa
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