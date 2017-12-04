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Mağusa yarın 4 saat elektriksiz kalacak

Mağusa’daki trafo merkezlerinde bakım onarım çalışması yapılacağından yarın bazı bölgelere elektrik kesik olacak.

04 Aralık 2017 Pazartesi 18:23
Mağusa yarın 4 saat elektriksiz kalacak
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Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, Mağusa II Trafo Merkezi’ndeki çalışma nedeniyle 10:00 – 13:00 saatleri arasında uygulanacak kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:

“Sosyal Konutlar, Kali Land, Yeni Lefkoşa Çemberi Bölgesi, Küçük Sanayi’nin bir bölümü, City Mall, Alasya Vakıf Anaokulu, Eziç, Yaşam Hastahanesi, Alasya Park, Kapalı Spor Salonu, Califorian Restoran Arkası, Yeni Şehir Bölgesi, DAÜ, Telefon Dairesi, Sulu Çemberden Atatürk Çemberine kadar olan Salamis yolu, Apartman tipi sosyal konutları, Atatürk Çemberi, Eski Hastahane, İtfaiye, Mahkemeler, Vergi Dairesi, Askeri Tersane, Liman Canbulat Kapısı, Suriçi, Namık Kemal Lisesi, Elektrik Kurumu ve Otobüs Terminali Bölgesi”

Mağusa I Trafo Merkezi’nde yapılacak çalışmalar nedeniyle ise, 09:00 – 11:00 saatleri arasında; Derinya Askeri Nöbet Kulübeleri, Karakeşliler Bölgesi ve 2’nci Bölük Bölgesi’nin elektrik enerjisi kesik olacak.

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