Mağusa’da 1 haftada ağır suçlardan 10 çocuk tutuklandı

Mağusa’da 3 gün içinde 3 ayrı iş yerine müşteri olarak girerek iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 15 ve 16 yaşındaki iki çocuk tutuklandı.

15 yaşındaki R.E ve 16 yaşındaki M.T’nin çok sayıda muhtelif eşyalar ve yiyecek ile içecek sirkat ettiği iş yerlerine ait güvenlik kameralarından da tespit edildi.

“Sirkat” suçlaması ile bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılarak gerçekleştirilen kapalı oturum tutukluluk müracaatında çocukların soruşturma maksatlı 3 gün polis gözetiminde tutulmalarına karar verildi.

Mağusa’da 1 hafta içerisinden ağır suçlarla ilgili 10 çocuğun tutuklanması ise endişe verici olarak nitelendiriliyor.

Haber : Nadire Bahadi / Kaynak : Kıbrıs Postası HABERİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN...