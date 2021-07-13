Mağusa’da Balıkçılık İle İlgili Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi tarafından, balıkçılara yönelik eğitim programları çerçevesinde Mağusa’da bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Mağusa Limanı içerisinde bulunan Denizciler Birliği Lokali’nde Daire yetkilileri tarafından yürürlükteki yasa ve tüzüklerde uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirmede bulunuldu.