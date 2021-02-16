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Mahkeme 25 Şubat’ta

Kamu-İş'in mahkemeye taşıdığı hayat pahalılığı kesintisinin duruşması 25 Şubat’ta görülecek.

16 Şubat 2021 Salı 15:43
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Mahkeme 25 Şubat’ta

Hayat Pahalılığı ödeneğindeki kesintiyi mahkemeye götüren Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, duruşmanın 25 Şubat’ta yapılacağını açıkladı

Ahmet Serdaroğlu, hükümetin kamu çalışanlarından kestiği yüzde 10.65’lik hayat pahalılığı ödeneğini sendika olarak yargıya götürdüklerini hatırlatarak, “25 Şubat tarihinde yüce yargının bu konuda kararını vermesini bekliyoruz” dedi.

“ Hükümet edenlerin yasadışı uygulamalarının ardı arkası kesilmiyor” diyen Serdaroğlu, şunları kaydetti:

“Hükümet yüzde 10.65 olarak kamuya yansıtması gereken hayat pahalılığını yansıtmadığı gibi asgari ücretin belirlenmesi sırasında da yasadışı bir karara imza attı. İşçi tarafının olmadığı ve çoğunluğun sağlanmadığı bir toplantıda asgari ücretin belirlenmesi, hukuka aykırıdır. Bununla ilgili dava da avukatımız Şefik Aşçıoğulları tarafından dosyalanıyor.

“Ben yaparım olur diyemezler”

 Yargıya yaptıkları hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili başvuru hakkına da bilgi veren Serdaroğlu, “Yüzde 10.65’lik hayat pahalılığıyla ilgili 25 Şubat tarihinde yüce yargının karar vermesini bekliyoruz. Biz hep söylediğimiz gibi hükümeti adaletli bir sistem kurmaya zorluyoruz. Amacımız biri açken toku düşünmek değildir. Amacımız açı da bu sistemden kurtarmaktır. Bu kapsamda sendika olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Ben yaparım olur mantığıyla hiçbir işin meyvesini alamazlar. Bunun da bilinmesini istiyoruz” diye konuştu.

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