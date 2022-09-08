"Mahkeme kararları yan yana koyup yeniden okusun"

Arıklı'nın açıklaması şu şekilde;

"BİR HATIRLATMA...

AYM, YDP nin Sayın Akıncı'nın görev süresi ile ilgili açmış olduğu davada red kararı verirken şunu söylemişti; "Anayasanın 79(3), 83(3) ve 106 (6) maddelerinden de görüleceği gibi, Anayasa koyucu, idarenin devamlılığını sağlamayı amaçlamıştır. Bu nedenle mevcut durumda en uygun yorum, göreve seçilmiş Cumhurbaşkanının seçim yapılacağı tarihe kadar bu makamın yetkilerini kullanmasıdır..."

Buna göre AYM, Anayasanın 99 (1) maddesine göre görev süresi 5 yıl olan ve bu süresi 26 Nisan 2020 tarihinde dolan Sayın Akıncı'nın 6 ay daha fazladan Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunmasını sağlamıştır.

Aynı Anayasa Mahkemesi, Yerel Yönetimler Değişiklik Yasasını iptal ederken ve mevcut Belediye Başkanlarının görev sürelerini sonlandırırken şu gerekçeyi sunmuştur; "Anayasa'nın 119(1) maddesine göre yerel yönetimlerin karar organları seçimle oluşturulmalıdır. 119. Maddedeki karar organlarının seçimle oluşturulacağı ibaresi ışığında, Cumhuriyet Meclisinin, yasa yaparak yerel yöneticilerin görev sürelerini uzatma yetkisi olduğunu söylemek mümkün değildir. ANAYASANIN 119 (1) Maddesine göre GÖREVLERİ SONA EREN BU SEÇİLMİŞ KİŞİLERİN GÖREV SÜRELERİNİN 7/2022 SAYILI YASA İLE VEYA SEÇİM DIŞINDA BAŞKA HERHANGİ BİR YÖNTEMLE UZATILMASI ANAYASANIN 119(1) MADDESİNE AYKIRIDIR...

Bence AYM üyeleri, YDP nin davasını red ederken açıkladığı gerekçeli karar ile, önceki günkü kararı yanyana koyarak, bir kez daha okumalılar..."