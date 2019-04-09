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Mali yardımlar için başvuru süreci tamamlanıyor!

09 Nisan 2019 Salı 11:47
Mali yardımlar için başvuru süreci tamamlanıyor!
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Kültür Dairesi’nin “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında, 2019 yılında yapacağı mali yardımlar için, 1 Nisan 2019 tarihinde başlattığı başvuru kabul süreci 15 Nisan 2019 tarihinde sona eriyor.

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Proje bazlı yapılacak yardımlar için, kültür ve sanatı amaç edinmiş derneklerden alınacak başvurular, mesai saatleri arasında Kültür Dairesi’nde kabul ediliyor.

Türkiye’de yapılan yerel seçimlerin henüz resmi olarak sonuçlanmamış olması nedeniyle, Türkiye’deki festivallere katılmak amacıyla proje sunacak olan ve resmi davet yazıları geciken dernekler, başvurularını 15 Nisan tarihine kadar tamamlamış olmaları şartıyla, sadece davet mektubunu, 26 Nisan 2019 tarihine kadar Kültür Dairesi’ne sunabilecekler. (BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Mali YardımlarHaberKKTC
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