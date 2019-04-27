Maliye Bakanı'ndan Kamu Çalışanlarına Müjde!

1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla 1 Mayıs Çarşamba günü tüm marketlerin kapalı olacağını dikkate alan hükümet, vatandaşların mağdur olmaması için kamu çalışanlarının maaşlarını 30 Nisan yerine 29 Nisan’da ödeme kararı aldı.

Serdar Denktaş, kamu çalışanlarının maaşlarının 29 Nisan Pazartesi ödeneceğini açıkladı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, BRT muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Mayıs Çarşamba günü işçi bayramı olması dolayısı ile tüm marketlerin kapalı olacağını anımsatarak, vatandaşların mağdur olmaması için ödemeleri 30 Nisan Salı günü yerine 29 Nisan Pazartesi yapacaklarını açıkladı.