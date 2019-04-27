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Maliye Bakanı'ndan Kamu Çalışanlarına Müjde!

27 Nisan 2019 Cumartesi 11:38
Maliye Bakanı'ndan Kamu Çalışanlarına Müjde!
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1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla 1 Mayıs Çarşamba günü tüm marketlerin kapalı olacağını dikkate alan hükümet, vatandaşların mağdur olmaması için kamu çalışanlarının maaşlarını 30 Nisan yerine 29 Nisan’da ödeme kararı aldı.

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Maliye Bakanı Serdar Denktaş, kamu çalışanlarının maaşlarının 29 Nisan Pazartesi ödeneceğini açıkladı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, BRT muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Mayıs Çarşamba günü işçi bayramı olması dolayısı ile tüm marketlerin kapalı olacağını anımsatarak, vatandaşların mağdur olmaması için ödemeleri 30 Nisan Salı günü yerine 29 Nisan Pazartesi yapacaklarını açıkladı.

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Son Güncelleme: 27.04.2019 11:41
Anahtar Kelimeler:
Maliye Bakanı
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