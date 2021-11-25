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Maliye Bakanı Oğuz yurda dönüyor

İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 37. Bakanlar Toplantısı’na katılan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bu akşam yurda dönüyor.

25 Kasım 2021 Perşembe 16:34
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Maliye Bakanı Oğuz yurda dönüyor
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 37. Bakanlar Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yönetimiyle İstanbul Kongre Merkezi’nde dün başlayan toplantı bugün de devam etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, İSEDAK Toplantısı’nda bu yıl Mikro İşletmeler ile KOBİ’lerin Covid-19 salgınına karşı desteklenmesinde ‘’İslami Finans’ın Rolü” konulu bir konuşma yaptı.

Bakan Oğuz yaptığı konuşmada pandeminin sektörlere ve ekonomiye yarattığı etkilerini ele aldı. Bakan Oğuz, pandeminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bütçesine ve mali yapısına gelir gider dengesi açısından yarattığı durumu aktardı. Bakan Oğuz ayrıca pandemi sürecinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin imkanlar çerçevesinde sektörlere yapılan destekler konusunda açıklamalarda bulundu.

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