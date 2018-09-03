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Maliye Bakanı Serdar Denktaş, BRTK Müdürü Aysu Basri Akter’i kabul etti

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, göreve yeni atanan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Aysu Basri Akter’i kabul etti.

03 Eylül 2018 Pazartesi 16:18
Maliye Bakanı Serdar Denktaş, BRTK Müdürü Aysu Basri Akter’i kabul etti

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede, Kurumun yeni dönem projeleri ve personelin çalışmaları konularında görüş alışverişi yapıldı.

AKTER

Akter, Bakan Denktaş’a BRTK’nın yeni dönemi ile ilgili bilgiler verirken, devraldığı müdürlük görevinde daha kaliteli yayınlar sunmak adına elinden gelenin en iyisini yaparak kuruma katkı sağlamaya çalışacağını ifade etti. 

DENKTAŞ 
Akter’e yeni görevinde başarılar dileyen Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. 
Denktaş, BRTK’nın kamu yayıncılığı yapan önemli bir kurum olduğunun altını çizerken, Kıbrıs Türk halkının haklı sesini dünyaya duyurma ve izolasyonların aşılmasında güçlü bir misyona sahip olduğunu vurguladı.

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Maliye Bakanı Serdar DenktaşBRTK MüdürüAysu Basri AkterGündemKıbrıs
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