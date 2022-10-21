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Maliye Bakanı, Türkiye'den gelen heyetle bir araya geldi

Maliye Bakanı Alişan Şan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve ULAK Haberleşme Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Celal Sami Tüfekçi, ULAK Haberleşme Genel Müdürü Zafer Orhan, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Koray Çelebi ile Direktör Hülya Akyol’ı kabul ederek görüştü.

21 Ekim 2022 Cuma 19:36
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Maliye Bakanı, Türkiye'den gelen heyetle bir araya geldi



Ziyarette, Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Kadri Bürüncük’te hazır bulundu. 

Görüşmede görüş alış verişinde bulunuldu. 

TÜFEKÇİ

‘ Kıbrıs bizim milli davamız’ diyen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve ULAK Haberleşme Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Celal Sami Tüfekçi, iki ülke arasındaki bağların gönül bağı ve kardeşlik ilişkisi içerisinde olduğunu, dolayısıyla işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmaları daima önemsediklerini belirterek, KKTC ve Kıbrıs Türk Halkı’nın ekonomik, sosyal ve siyasi açıdan güçlenmesi için destek olmaya dün olduğu gibi bugün ve yarında devam edeceklerini söyledi. 

ŞAN 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Maliye Bakanı Alişan Şan ise Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her alanda kalkınmasına yaptığı katkının önemini vurguladı. 

Ziyaret sonunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve ULAK Haberleşme Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Celal Sami Tüfekçi, Maliye Bakanı Alişan Şan’a günün anısına plaket takdim etti.

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