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Maliye Bakanlığı’ndan “okkalı zam” iddialarına yanıt

02 Ocak 2020 Perşembe 16:52
Maliye Bakanlığı’ndan “okkalı zam” iddialarına yanıt

Maliye Bakanlığı, yeni yılla birlikte yürürlüğe giren devletin gelirler bütçesinde yer alan harçlara yapılan artışlar konusunda, bazı medya organlarında yer alan “okkalı zam” iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu iddialar için, “Bugün yapılan normal bir artıştır. 11 aylık gerçekleşen hayat pahalılığı oranından daha düşük olarak %8 ile %10 arasında değişen artışlar yapılmıştır.

Örneğin ağırlığı 1016 kilograma kadar olan araçlarda kamuoyuna yansıtıldığının aksine kilo başına 36 kuruş olarak alınan motorlu araç ruhsatı %8,33 oranında artışla 39 kuruş olarak düzenlenmiştir.

Geçmişte %30’ları bulan artışları ‘okkalı’ bulmayanlar, bugün yüzde 10 ve daha düşük oranda yapılar artışları ‘okkalı’ olarak servis ederek, kamuoyunu yanılmaktadır” denildi.

MAİL/EMT

Anahtar Kelimeler:
Maliye Bakanlığı’
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xxxx 2020-01-02 17:22:13

5 yıllık pasaport 309 tl den 440 tl olursa zam oranı kaç olur.. maliye bakanı hesap yapmayı bilmiyor galiba.. ne yüzde 10 dan bahsediyorsunuz.. %43 yapar.. matematik bilmeyen adamı başımıza maliye bakanı diye mi koydular..

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