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Maliye’den 40 milyon TL’lik iç borçlanma senedi

Maliye Bakanlığı, 10 milyon TL değerinde hazine bonosu ihracatı kararının ardından, 40 milyon TL’lik “Devlet İç Borçlanma Senet” (DİBS) ihalesi açtı.

19 Şubat 2021 Cuma 15:23
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Maliye’den 40 milyon TL’lik iç borçlanma senedi

Maliye Bakanlığı, 10 milyon TL değerinde hazine bonosu ihracatı kararının ardından, 40 milyon TL’lik “Devlet İç Borçlanma Senet” (DİBS) ihalesi açtı.

Duyuru, KKTC Merkez Bankası resmi internet sitesinde yayımlandı.

İhalenin 25 Şubat Perşembe günü gerçekleşeceği ifade edildi.

Borç Yönetim Komitesi’nce belirlenen şartlara göre ihaleye gerçek ve tüzel kişiler de bankalar aracılığıyla katılabilir.

Katılacak bankalar e-işlem platformu üzerinde yer alan DİBS menüsünü kullanarak taleplerini gönderebilecek.

İhale 25 Şubat saat 10.00’da başlayacak, 12.00’de sona erecek.

İhale vadesi ise 4 Haziran’da sona erecek.

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