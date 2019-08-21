“Mallıdağ Tohum Takas Şenliği” Pazar günü yapılacak

Geçitkale Belediyesi’nin düzenlediği Mallıdağ Tohum Takas Şenliği, 25 Ağustos Pazar günü gerçekleştiriliyor.

Mallıdağ köy girişinde yer alacak şenlikte sabah saat 10.00’dan itibaren gün boyunca tohum takası ile el yapımı doğal ürünlerin satışı yapılacak ve müzik dinletisi yer alacak.

İlk kez yapılacak olan “Mallıdağ Tohum Takas Şenliği” ile ilgili Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde basın toplantısı düzenlendi.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, basın toplantısında, şenliğin, Cittaslow Belediyeleri’nin amacı olan sağlıklı tohumlar üretmek adına yapıldığını belirtti.

Mallıdağ’da doğal tarım bahçesi oluşturduklarını ve bu tohumları özellikle evlere ulaştırmak istediklerini kaydeden Öztaş, gelecek nesillerin daha sağlıklı yetiştirilmesinin önemine işaret etti.

Halka birşeyler katmayı, katarken de eğlendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Öztaş, şenliği uluslararası tohum takas şenliğine dönüştürmeyi planladıklarını belirtti.

Öztaş, ata tohumlarını paylaşarak çoğaltmak istediklerini de ifade ederek, halkı şenliğe katılmaya çağırdı.

Geçitkale Belediyesi Doğal Tarım Bahçesi Ekim Dikim Danışmanı Gürkan Ovalıoğlu da, tohumları doğal tarım bahçesinde çoğaltmak için uğraş verdiklerini söyledi.

Doğal tarım bahçesinde hiçbir ilacın kullanılmadığını ve hastalık bulunmadığını vurgulayan Ovalıoğlu, sağlıklı ürünler yetiştirdiklerini kaydederek, “sağlıklı yaşam için kendi ürettiklerimizi tüketmeliyiz” dedi.

BRT/