Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeşili de kırmızısı da sağlık deposu!
Yeşili de kırmızısı da sağlık...
Instagram’dan yeni özellik!
Instagram’dan yeni özellik!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?

“Mallıdağ Tohum Takas Şenliği” Pazar günü yapılacak

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:36
“Mallıdağ Tohum Takas Şenliği” Pazar günü yapılacak

Geçitkale Belediyesi’nin düzenlediği Mallıdağ Tohum Takas Şenliği, 25 Ağustos Pazar günü gerçekleştiriliyor.

Mallıdağ köy girişinde yer alacak şenlikte sabah saat 10.00’dan itibaren gün boyunca tohum takası ile el yapımı doğal ürünlerin satışı yapılacak ve müzik dinletisi yer alacak.
İlk kez yapılacak olan “Mallıdağ Tohum Takas Şenliği” ile ilgili Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde basın toplantısı düzenlendi.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, basın toplantısında, şenliğin, Cittaslow Belediyeleri’nin amacı olan sağlıklı tohumlar üretmek adına yapıldığını belirtti.
Mallıdağ’da doğal tarım bahçesi oluşturduklarını ve bu tohumları özellikle evlere ulaştırmak istediklerini kaydeden Öztaş, gelecek nesillerin daha sağlıklı yetiştirilmesinin önemine işaret etti.

Halka birşeyler katmayı, katarken de eğlendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Öztaş, şenliği uluslararası tohum takas şenliğine dönüştürmeyi planladıklarını belirtti.
Öztaş, ata tohumlarını paylaşarak çoğaltmak istediklerini de ifade ederek, halkı şenliğe katılmaya çağırdı.

Geçitkale Belediyesi Doğal Tarım Bahçesi Ekim Dikim Danışmanı Gürkan Ovalıoğlu da, tohumları doğal tarım bahçesinde çoğaltmak için uğraş verdiklerini söyledi.
Doğal tarım bahçesinde hiçbir ilacın kullanılmadığını ve hastalık bulunmadığını vurgulayan Ovalıoğlu, sağlıklı ürünler yetiştirdiklerini kaydederek, “sağlıklı yaşam için kendi ürettiklerimizi tüketmeliyiz” dedi.

BRT/

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilköy Kolakas ve Patates Festival’i yapılıyor
Yeşilköy Kolakas ve Patates Festival’i yapılıyor
5 fotoğraf derneğinden ortak etkinlik
5 fotoğraf derneğinden ortak etkinlik
Töre, Yenierenköy’ü ziyaret etti
Töre, Yenierenköy’ü ziyaret etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim