MANAVOĞLU: “BU ÜLKENİN ÖĞRENCİYE İHTİYACI VARDIR”

GÜNDEM KIBRIS

Halkın Partisi Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, Diyalog TV’de katıldığı televizyon programında Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

Uçuşlarla ilgili sınırlamanın kalkması konusunda değerlendirmelerde bulunan Manavoğlu, “Uçuşlarla ilgili öğrenciler geleceği için bir artırıma gidilebilir. Zaten bu karar açıklanırken, uçuşların artırılacağını açıklamıştı Başbakan. Ancak akşam tüm kısıtlamanın kaldırıldığı açıklandı. Kaç uçuş olacağına dair bir notam yayınlanması gerekiyordu. Eğer bunu afaki bırakırsanız, bu kendi içinde de sorun yaratacak. Eğer kaç uçağın geleceğini bilirsek, biz de kendi iç hazırlıklarımızın hesabını yapabiliriz. Bazı üniversitelerin dahi bundan haberi yok. Evet kısıtlama kalkacak, ama sen maksimum seviyenizi hesaplayarak, bu kısıtlamayı kaldıracaksınız. Bu öğrenciler nerelerde ve nasıl kalacak? Biz bir yandan kendi iç sağlığımızı korurken ve denetimleri sağlarken, dışarıdan gelecek olan öğrencilere maksimum hizmeti sağlamalıyız. Çünkü öğrenciye ihtiyacı var bu ülkeye. Bu ülkede parasını harcayacak herkesin bu ülkeye gelmesi lazımdır. Onda tutumumuz nettir” dedi.