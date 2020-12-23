MANAVOĞLU: “MİLLETVEKİLLERİ MECLİS’İN MUTFAĞINDA ÇALIŞMALI”

ÖZEL HABER

Halkın Partisi olarak meclise girerken, siyasetin halka güven vermesi konusunda halka söz verdiklerini söyleyen Manavoğlu, “Mal beyan düzenlemesi için İç Tüzük’te de düzenlemeye gidilmesi gerekiyor. Seçilen milletvekilleri Meclis’in mutfağında çalışması gerekir. Aslında bu sistemin bu şekilde olması, hem siyasi partilerin üzerinden, hem de kişilerin üzerinden sorgulanmalı. Parlamenter Sistem, dünyanın bir çok yerinde kullanılan, çok düzgün bir sistemdir. Ve bunun çatısı altında bazı düzenlemeleri kendimiz de yapabiliriz. Anayasal değişiklikler konusunda benim çok ümidim yoktur. Ama İç Tüzükler konusunda bazı düzenlemeleri yapabiliriz.” dedi.