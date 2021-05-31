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Manga: Mevsimlik işçilerin ödenekli izin hakları kabul edildi

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (MEMUR-SEN) Genel Başkanı Akın Manga, mevsimlik işçilerin ödenekli izin haklarının kabul edildiğini açıkladı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:59
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Manga: Mevsimlik işçilerin ödenekli izin hakları kabul edildi

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (MEMUR-SEN) Genel Başkanı Akın Manga, mevsimlik işçilerin ödenekli izin haklarının kabul edildiğini açıkladı. 

Yazılı açıklama yapan Manga, bir yılı aşkın süredir, pandemi ile mücadelenin, en ön saflarında, kesintisiz hizmet veren, mevsimlik işçi statüsündeki sağlık çalışanlarının, hiçbir izin hakkına sahip olmadan çalıştırıldığını belirtti. 

Manga, MEMUR-SEN’in resmi makamlar nezdinde yaptığı girişim ve görüşmeler sonucunda, mevsimlik işçi statüsünde görev ifa eden sağlık çalışanlarının yılda 14 iş günü ödenekli izin haklarının kabul edildiğini kaydetti. 

Manga, “Memur-Sen olarak resmi tarafa çağrı yapıyor, 22/1992 sayılı iş yasasının (30)(1) maddesi uyarınca çalışanların hafta sonu tatiline, resmi tatillerine, ücretli izinlerine ve bu yasa ile tanınan tüm haklarına aykırı hiçbir kuralın hizmet akitlerine konulamayacağını hatırlatıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Mevsimlik işçi statüsünde görev yapan sağlık çalışanlarına personel eksikliği gerekçesi ile izin verilmemesinin “kabul edilemeyeceğini” söyleyen Manga, idarenin bu gibi eksiklikleri gidermek ve çalışanların yasal haklarını kullandırmakla mükellef olduğunu ifade etti. 

Bu konuda Sağlık Bakanlığı’na çağrı yapan Manga, Memur-Sen olarak konunun takipçisi olacaklarını vurguladı. 

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Memur Sendikası
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