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Maraş Erdoğan'ı bekliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyareti kapsamında 46 yıl sonra açılan kapalı Maraş ziyareti öncesi hazırlıklar tamamlandı.

15 Kasım 2020 Pazar 15:12
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Maraş Erdoğan'ı bekliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyareti kapsamında 46 yıl sonra açılan kapalı Maraş ziyareti öncesi hazırlıklar tamamlandı.

 Erdoğan bugün, KKTC’nin 37’nci kuruluş yıldönümü törenleri kapsamında 46 yıldır kapalı tutulan Maraş’a ziyaret gerçekleştiriyor.

Erdoğan’ın ziyareti öncesi Maraş sahilinde ve caddelerde gerekli hazırlıklar tamamlandı.

Sahil kesiminde çocukların oynayacağı parklar oluşturuldu, gelen halka ücretsiz içecek ve yiyecek dağıtılacak noktalar kurulurken, alınan geniş güvenlik önlemleri de dikkat çekti.

Erdoğan’ın ziyareti öncesi Maraş’taki binalara KKTC ve Türkiye bayrakları asıldı.

Erdoğan’a Maraş ziyaretinde MHP lideri Devlet Bahçeli ve çok sayıda bakan da eşlik edecek.

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