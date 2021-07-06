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Maraş Konusu Gündemde

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la gerçekleştirdiği görüşme Rum basınında geniş yer aldı.

06 Temmuz 2021 Salı 11:57
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Maraş Konusu Gündemde

Fileleftheros: “Maraşlıların Zamanı” başlığı altında verdiği haberinde, Maraş kökenli Rumların bugün Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’le görüşerek taleplerini hatırlatırken, Anastasiadis’in ise dün BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar’la bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.

Gazete, yine Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Maraş konusunda yabancı devlet yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirmekte olduğunu, yarın ise İngiltere Dışişleri Bakanıyla bir telefon görüşmesi yapacağını belirtirken Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun ise İngiltere’de yaşayan Maraş kökenli Rumların kurduğu derneğin temsilcilerini kabul ederek görüştüğünü vurguladı.

Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Anastasiadis-Spehar görüşmesine ilişkin dün yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in görüşmede, Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde adil, fonksiyonel ve kalıcı bir çözüm bulunması arzusunu yinelediğini ifade etti.
Pelekanos’a göre Anastasiadis, kendisinin önerdiği Güven Yaratıcı Önlemleri hatırlatırken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretini “yasadışı” olarak nitelendirdi.

BM Genel Sekreterinin raporunun olayları gerçek şekliyle ve net bir biçimde içermesi gerektiğine vurgu yapan Anastasiadis, uzlaşılmış çözüm temeli çerçevesinde Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine katılmaya her zaman hazır olduğunu da dile getirdi.
Öte yandan Spehar ise, Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşmenin “iyi ve faydalı” geçtiğini belirtti.

BM yetkilileriyle Kıbrıs sorunu konusunda temaslarda bulunmak ve 21 Temmuz tarihinde Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirmek amacıyla Washington ve New York’a gideceğini ifade eden Spehar, UNFICYP’e askeri katkı koyan ülkeleri de bilgilendireceğini, bu çerçevede hali hazırda Rusya’nın başkenti Moskova’ya giderek temaslarda bulunmuş olduğunu da sözlerine ekledi.

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