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Maraş’ta ikinci adım... Askeri bölge statüsü kalkıyor

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş'ta yüzde 3.5 oranındaki toprağın askeri bölge statüsünden çıkarılacağını açıkladı...

20 Temmuz 2021 Salı 10:41
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Maraş’ta ikinci adım... Askeri bölge statüsü kalkıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmi geçit töreninde yaptığı konuşmada Maraş açılımının ikinci aşamasına geçileceğini açıkladı

Tatar ikinci aşamayı şu sözlerle tarif etti:

“Ülkemizin kapalı bölgesi olan Maraş’ı açma kararımız yıllardan beridir mallarına ve mülklerine gidemeyen eski sakinlerinin ve hak sahiplerinin mülklerinin iadesini mümkün kılacak son derece önemli bir açılımdır. Amacımız burdaki mağduriyeti gidermektir. Maraş açılımı TMK üzerinde mülkiyet haklarına saygılı ve hukuka uygun gerçekleşecektir. Bu çerçevede Bakanlar Kurulu kararımızla Kapalı Maraş’ın yüzde 3.5’luk bölgesinin askeri bölge statüsü kaldırılarak Maraş açılımımızın ikinci aşamasına geçilecektir. Bu adımla iade talebiyle başvuran mal sahiplerine TMK’nın bu yönde karar vermesine olanak sağlayacaktır. Maraş ile ilgili aldığımız karalara güçlü destek verdiği için Türkiye Cumhuriyetine minnettar olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum.

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKapalı Maraş
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