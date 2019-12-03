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Marketten hırsızlık yapmıştı cezaevine gönderildi

03 Aralık 2019 Salı 19:23
Marketten hırsızlık yapmıştı cezaevine gönderildi

Alsancak’ta meydana gelen sirkat ve ikamet izinsiz kalmak suçlarından tutuklanan Oruç Kır Girne’de mahkemeye çıkarıldı.  

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Zafer Beyazkaya zanlının sirkat ve ikamet izinsiz kalmak suçlarından tutuklandığını söyledi. 

Polis, zanlının 27 Kasımda Alsancak’ta faaliyete gösteren bir marketten bir şişe viski çaldığını, olayın ardından kamera görüntülerinden tespit edilip yakalandığını söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarıldığını ve hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlının 1993 yılından beridir ülkede kaçak yaşam sürdüğünü tesit ettiklerini söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı 20 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderdi.

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Gibri 2019-12-03 20:23:28

Garantör ulkeden !!

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Daş 2019-12-03 21:48:42 @Gibri

Garantör ülkeden ekonomisi ve ordusu olmayan minnak bir ülkeye hediye olsun

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