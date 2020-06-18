Mart ayı kesintileri yarın ödeniyor

Maliye Bakanlığı, Başbakan Ersin Tatar’ın talimatı ile geçtiğimiz Mart ayında yapılan maaş kesintilerini yarın ödeyeceğini duyurdu.
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Pandemi sebebiyle içine düştüğümüz durum sonucunda kamu maaşları ile devletten katkı alan diğer tüm kurum ve kuruşların maaşlarından kesinti yapılmak zorunda kalınmıştır. Başbakanımızın talimatı ile bu kesintiler, 19 Haziran 2020 tarihinde ödenecektir” dedi.
Bakan Amcaoğlu, ödenecek miktarın takriben 64 milyon Türk Lirası olacağına da dikkat çekti.
YAHU BASKAN NIYE ONCULUK DEVLET CALISANLARI UVEY EVLETLARINA KI ISLEMEDILER HUKUMETIN SOZ VERDIGI 1500 TL NE OLDU BU INSANLAR NE YER NE ICER OMURUNDA MI YAZIK UVEY EVLATLARI DA DUSUNUNUN
VAllaha bunların yatcak yeri yok... tok insani besliyolar hala ... lan millet aç ulan aç özel sektördekilerin colugu cocugu yokmu ALLAH sizi bildiği gibi yapsın ...
1500 TL’leri, 1200 TL’leri, 900 TL’leri, 500 TL’leri ödemek için para ve zaman fakiri olan hükümet, devlet çalışanları için oldukça bonkör olduğunu gösterip, aslında nasıl bir niyet içinde olduğunu kanıtlamıştır, daha fazla beklenti içinde olmak anlamsızdır.
Turkiyeden 800 milyon tl para alıp buradaki insanları neden hiç düşünmezsiniz alt tarafı para yatıracaksınız insanların ne halde olduğu hiç umrunuzda değil